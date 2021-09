Publikum kan blive vaccineret til udsolgt koncert i Parken

Det danske rockband The Minds of 99 spiller lørdag aften i et udsolgt Parken i København, og i den forbindelse kan publikum få et vaccinestik mod covid-19.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Initiativet sker som et led i en indsats i forbindelse med kulturlivet for at få flere borgere vaccineret.

I forbindelse med koncerten med The Minds of 99 kan gæster blive vaccineret fra klokken 17 til 20 i Copenhagen Medicals telt i Fælledparken.

Og i næste uge vil gæster til musikfestivalen Spot Festival i Aarhus således blive tilbudt vaccination mod covid-19 ved et midlertidigt vaccinationssted.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udtaler, at man vil nå flere unge under 30 år med indsatsen.

- Jo flere der er vaccineret, jo mere trygt vil det være for alle at deltage i flere kulturbegivenheder. Vi skal have endnu mere gang i kulturlivet, som har været hårdt ramt under epidemien, og derfor er jeg både rigtig glad for og stolt over, at kulturlivet bakker op om, at endnu flere skal vaccineres.

- Ved at gøre det muligt at få et vaccinestik i forbindelse med udvalgte større begivenheder håber vi blandt andet at kunne nå flere unge under 30 år, udtaler Ane Halsboe Jørgensen.

Endnu flere begivenheder vil blive omfattet af initiativet i den kommende tid, lyder det fra ministeriet.

Koncerten med The Minds of 99 er ifølge Jyllands-Posten den første koncert af sin slags i Europa siden coronapandemien indtraf sidste år.

Parken er udsolgt, og 50.000 vil således møde op for at høre det danske band, der blandt andet står bag sange som "Ung kniv", "Alle skuffer over tid", "Hurtige hænder" og "Stjerner på himlen".

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyser også på Twitter, at man kan få et stik i Fælledparken.

- Når 50.000 heldige mennesker i aften skal se The Minds of 99 i Parken i København til en udsolgt stadionkoncert (yes!), kan de også få deres stik.

- Vaccinerne rykker nemlig ud i Fælledparken inden koncerten, hvor alle ikke-vaccinerede kan troppe op, skriver han.

/ritzau/