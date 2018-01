Puigdemont er ankommet i København

Catalansk separatistleder skal mødes med flere politikere og deltage i en debat på Københavns Universitet.

Den tidligere præsident for den spanske region Catalonien Carles Puigdemont er mandag morgen ankommet til København.

Puigdemont er i Danmark for at deltage i et debatarrangement på Københavns Universitet. Og han skal også mødes med flere folketingspolitikere.

Men de spanske myndigheder har bebudet, at de vil kræve Puigdemont anholdt.

Men hos Rigsadvokaten i Danmark vil presseansvarlig Simon Gosvig mandag morgen hverken at be- eller afkræfte, om Rigsadvokaten har modtaget en arrestordre på Puigdemont.

Og selv hvis de kommer med en anmodning, er det langt fra sikkert, at Puigdemont vil blive anholdt i Danmark og udleveret.

Det forklarede lektor i EU- og strafferet ved Syddansk Universitet Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen søndag til Ritzau. For at en anholdelse kan føre til udlevering, skal en række betingelser være opfyldt.

Det er som udgangspunkt et krav, at forbrydelsen, som Puigdemont kræves udleveret for, skal være på en såkaldt positivliste over særlige forbrydelser, der resulterer i udlevering.

Ifølge Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen viser de spanske myndigheders tidligere forsøg på at få Carles Puigdemont udleveret fra Belgien, at selv ikke de mener, at den betingelse er opfyldt.

Puigdemont svarede ved ankomsten ikke på spørgsmål fra de mange fremmødte journalister i lufthavnen. Presseopbuddet fra især spanske medier var så stort, at lufthavnens svingdøre satte sig fast.

