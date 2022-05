Journalist og forfatter Puk Elgård er netop blevet udpeget som ny forkvinde for Børnerådet. Den tidligere tv-vært skal stå i spidsen for at rådgive politikere og myndigheder og desuden gøre børnenes stemme tydelig i den offentlige debat

Hvorfor har du sagt ja til at blive forkvinde for Børnerådet?

Jeg sagde op på "Go' morgen Danmark" på TV2 i efteråret, fordi jeg ville prøve noget nyt. Jeg har altid gerne villet arbejde for udsatte børn, men jeg har bare ikke været klar til det før nu. Det har krævet meget fokus at få familie- og arbejdsliv til at fungere. I dag er jeg 54 år, og jeg er landet et godt sted i livet. Derfor var jeg ikke i tvivl, da jeg for et dage siden blev spurgt, om jeg ville være forkvinde for Børnerådet.