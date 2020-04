Pukkel af operationer på sygehusene kan vokse trods genåbning

Sygehusene har fortsat stor opgave med coronapatienter og kan derfor ikke køre på fuldt blus trods genåbning.

Selv om der i denne uge blive skruet op for aktiviteten i det danske sundhedsvæsen, er der er en risiko for, at en stor bunke af udskudte operationer, behandlinger og kontroller bliver ved med at vokse.

Det fortæller Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner.

Det skyldes, at landets sygehuse fortsat skal have 800 sengepladser og 300 intensivpladser klar til coronapatienter.

- Det er en ret stor opgave, så vi kommer ikke op på hel fuld aktivitet nu, og derfor er bunken ikke nødvendigvis færdig med at vokse.

- Det er op mod 75 procent flere intensive pladser end normalt, og det kræver rigtig meget, siger Stephanie Lose.

Regionerne har ikke et samlet overblik over, hvor stort et efterslæb der er af udskudte behandlinger og operationer.

- På en normal dagligdag i det danske sundhedsvæsen foregår der rigtig mange ting, så det er mange tusinde mennesker, der er berørt af det her.

- Derfor er det vigtigt, at vi kommer i gang med anden aktivitet end det mest akutte og coronapatienter, så puklen ikke bliver for stor, siger Stephanie Lose.

Regeringen besluttede mandag aften at sætte mere blus på sundhedsvæsenet på de områder, der har været lukket ned under coronaudbruddet - herunder ikke-akutte behandlinger og operationer.

Stephanie Lose fortæller, at sygehusene fra tirsdag vil begynde at se på, hvad man først skal tage fat på.

- Vi kan ikke indkalde alle fra den ene dag til den anden, så det vil være de patienter med størst behov, som vi tager fat på først, siger hun.

Patienter, som har fået udskudt behandling, kan få forvente at blive kontaktet inden for "en overskuelig fremtid".

Stephanie Lose understreger, at der kommer til at gå en rum tid, inden man er tilbage til normalen i sundhedsvæsenet.

- Man kan ikke forvente, at vi i løbet af få dage eller få uger kan behandle alle.

- Det her kommer til at strække sig langt frem. Det fordrer også, at vi kommer til at bruge privathospitalerne til at nedbringe nogle af de pukler, vi slæber rundt på, siger Stephanie Lose.

