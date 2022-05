Putin og stille valgkamp får tvivlere til at hælde mod et ja

Efter næsten tre måneders valgkamp med alt, hvad det indebærer af kampagner, debatter og opslag på sociale medier, er det omsider blevet vælgernes tur til at afgøre, om Danmark skal afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Selvom intet er afgjort, tyder meningsmålingerne på en markant sejr til ja-partierne, når valgstederne lukker i aften. Dermed ser det ud til, at danskerne for første gang er klar til at fjerne et af de fire EU-forbehold, der har eksisteret siden 1993.