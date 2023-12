R forlader forhandlinger om flyafgift: Ikke ægte grøn politik

Regeringen har fortsat et par politiske aftaler at lande, inden året er omme, og en af dem er en ny flyafgift.

Men det bliver uden De Radikale, der tæt på målstregen har forladt forhandlingerne. Det efterlader få partier tilbage i lokalet.

De Radikales exit er der to årsager til, forklarer klimaordfører Samira Nawa (R).

- Den første er den kobling til en ældrecheck, som betyder, at regeringen rigtig gerne vil have en ældrecheck, og så finder de finansieringen via en flyafgift. Så det er jo ikke ægte grøn politik, der er tale om her.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det andet handler om, at den afgift, som regeringen i sit udspil har lagt på bordet, ikke er ambitiøs nok (til en adfærdsændring, red.), siger Samira Nawa.

Regeringen vil i sit udspil, der blev præsenteret i november, indfase en flyafgift fra 2025, der forhøjes hvert år og i 2030 i gennemsnit skal nå op på 100 kroner.

En stor del af provenuet skal gå til en forhøjet ældrecheck - mere end halvdelen i årene 2025-2029. Resten skal gå til investeringer i grøn luftfart.

- Vi vil gerne have etableret en luftfartsfond som en del af provenuet. Så provenuet kan gå til at finansiere købet af det grønne brændstof som immervæk er en del dyrere for branchen. Det er det, der skal til, hvis man vil reel grøn omstilling, siger Samira Nawa.

- Det er slet ikke min oplevelse, at det er det, regeringen vil. De har øjnene stift rettet mod en ældrecheck, og så skulle de finde finansiering til den.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det sidste borgerlige parti, der stadig var tilbage ved forhandlingsbordet, Liberal Alliance, har også meldt sin afgang.

Herfra lyder der også kritik af, at en ældrecheck er blevet blandet ind i en aftale om luftfart.

- Vi synes grundlæggende, at det skal være sådan, at hvis man udleder CO2, så skal man også betale for den udledning, siger klimaordfører Steffen W. Frølund (LA).

- Men her har man i aftalegrundlaget lagt op til, at forureneren ikke bare skal betale for sin forurening, men også andre røde tiltag som ældrecheck i det her tilfælde.

/ritzau/