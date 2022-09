R kræver at en ny regering stopper asyl-plan i Rwanda

De Radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, slår helt fast, at partiet efter et valg hverken vil være parlamentarisk grundlag eller være en del af en regering, der arbejder for at oprette et modtagecenter i Rwanda.

En ny regering skal efter et valg "stoppe planerne om at sende asylansøgere fra Danmark til Rwanda", siger han.

Den nuværende socialdemokratiske regering - som De Radikale er støtteparti for - arbejder ellers netop for at lave en aftale med Rwanda om at oprette et modtagecenter.

Og der er ikke umiddelbart noget tegn på, at Socialdemokratiet har tænkt sig at skrinlægge de planer. Tværtimod.

Så sent som for et par dage siden underskrev Danmark og Rwanda en fælles erklæring om at etablere en ordning for overførsel af spontane asylansøgere i Danmark til Rwanda.

I et interview med Jyllands-Posten i sidste uge sagde De Radikales udlændingeordfører, Kathrine Olldag, at partiet ikke kan "lægge mandater til en regering – uanset hvilken farve, den har – der realiserer det her projekt".

Lørdag udpenslede den radikale profil Zenia Stam så De Radikales holdning og skrev blandt andet på det sociale medie Twitter:

- Nej, vi kan ikke støtte en fremtidig regering, der fastholder projektet og forhandler videre med Rwanda om en aftale. Det skal skrinlægges, skrev hun.

Det er på den baggrund, at Andreas Steenberg uddyber partiets holdning.

Han mener dog hverken, at der er tale om en skærpelse eller en ny melding i forhold til det, som Sofie Carsten Nielsen sagde i et interview med Jyllands-Posten i juni eller i sin tale på Folkemødet.

- Spørgsmål: Dengang sagde Sofie Carsten Nielsen, at De Radikale ikke vil støtte en regering, hvis den gennemfører planerne om et modtagecenter i Rwanda - men det er så ikke korrekt?

- Jo. Og det er jo klart, at når vi eventuelt i efteråret skal være med til at danne en ny regering, så giver det jo ikke mening at støtte en regering, der arbejder videre med noget, som vi vil vælte den på, siger Andreas Steenberg.

- Det siger jo sig selv, når vi siger, at vi ikke vil støtte en regering, der gennemfører det. Så indtil valget handler det om, at hvis Socialdemokratiet gennemfører det, så vælter vi dem.

- Og når vi så skal lave en ny regering eller støtte en ny regering efter et valg, så er det jo klart, at der skal være en anden politik for det her, ellers giver det ikke mening.

Spørgsmål: Hvad er det, at en ny regering skal love jer, hvis I skal være med i den eller være parlamentarisk grundlag?

- Det er at stoppe planerne om at sende asylansøgere fra Danmark til Rwanda.

Spørgsmål: Så bare det, at man arbejder på det, holder møder og så videre - uden at der er en aftale - vil I ikke acceptere?

- Nej. Det giver jo ikke mening at lade regeringen føre en politik, som man i forvejen har besluttet sig for at vælte den på, hvis den gennemfører det, siger Andreas Steenberg.

Spørgsmål: Men hvorfor kan I så på nuværende tidspunkt godt være parlamentarisk grundlag for en regering, der arbejder på sådan en løsning?

- Det har vi så også sagt, at hvis det bliver gennemført, så vil vi vælte dem. Og nu vil vi så have et valg om en måneds tid. Men det er jo fordi det ikke var det, vi diskuterede, da vi blev parlamentarisk grundlag for etpartiregeringen for tre år siden.

De Radikale har på baggrund Minkkommissionens kritik af regeringen krævet, at statsminister Mette Frederiksen (S) senest ved Folketingets åbning udskriver valg. Ellers vil partiet stille et mistillidsvotum.

