R kræver hurtig handling mod børnefattigdom

De Radikale kræver løsninger, der kan nedbringe børnefattigdom, ellers kommer forhandlingerne ikke videre.

Den regering, Radikale Venstre skal bringe til verden, skal bekæmpe fattigdom.

Inden partiet tager hul på mandagens officielle regeringsforhandlinger, siger næstformand Sofie Carsten Nielsen, at der skal leveres, ellers kan forhandlingerne ikke komme videre.

- Der skal noget på bordet nu, siger Sofie Carsten Nielsen, som deltager i regeringsforhandlingerne sammen med politisk leder Morten Østergaard.

- Vi er en samlet flok, der kæmper for at nedbringe fattigdommen, og den regering, som vi skal bringe til verden, skal bekæmpe fattigdom. Der er ikke rigtig sket noget på det område, så jeg håber, vi kan rykke nu, siger hun.

Adspurgt, om det er et ultimatum til Mette Frederiksen, kongelig undersøger og formand for Socialdemokratiet, svarer Sofie Carsten Nielsen:

- Der skal leveres på det her, før vi kan komme videre.

Mens de Radikale gik til valg på at afskaffe kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen, vil Socialdemokratiet nedsætte en ydelseskommission.

Den får til opgave at gennemgå de nedsatte ydelser. Det vil sige integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet.

Radikale Venstre synes, at det er en god idé at se samlet på ydelserne, men en ydelseskommission er ikke nok for Radikale Venstre, slår Sofie Carsten Nielsen fast.

- Der skal ske noget nu, for de børn, der lever i fattigdom, de kan jo ikke vente på en ydelseskommission, siger hun.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre fik sammen et flertal i Folketinget ved valget 5. juni. Partierne har nu i knap tre uger forhandlet om en ny regering.

/ritzau/