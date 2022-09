R-leder to år efter Metoo-opgør: Tillid til mig er stadig på prøve

For knap to år siden måtte Morten Østergaard forlade posten som De Radikales politiske leder, efter at han havde erkendt at have krænket partifællen Lotte Rod. Senere kom der flere sager om sexisme frem.

Sofie Carsten Nielsen, som overtog posten, erkender lørdag i sin tale på partiets landsmøde i Nyborg, at tilliden til hende stadig er på prøve.

- Jeg arvede et parti, som var ved at smelte ned, fordi vi alt for længe fortalte verden, at vi var bedre, end vi egentlig var. Og først alt for sent forstod, at seksuel chikane og overgreb var akkurat lige så udbredt hos os, som det er mange andre steder i vores samfund, siger hun.

- Og det er jeg ked af, at jeg ikke håndterede bedre. Og jeg forstår, at tilliden til mig af den grund stadig er på prøve.

Morten Østergaards bratte exit kom, efter at metoo-bølgen for et par år siden skyllede ind over Danmark.

Her havde De Radikale indtaget en frontrolle i bekæmpelsen af krænkelser. Blandt andet holdt partiet et såkaldt sexismedøgn på Facebook.

Her talte både Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen, om, hvordan sexisme skulle bekæmpes. Begge var på det tidspunkt vidende om, at der var flere sager kørende med Østergaard i centrum.

I efteråret 2020 bad De Radikales landsforbund videncenteret Kvinfo foretage en undersøgelse af omfanget og karakteren af sexisme i partiet.

På baggrund af den undersøgelse kom Kvinfo også med nogle anbefalinger til, hvordan partiet kunne forandre kulturen.

De omfattede blandt andet større opmærksomhed på fest- og alkoholkulturen og på betydningen af magtpositioner.

På landsmødet, som afholdes i i Nyborg, skal partiet søndag tage stilling til en vedtægtsændring, som kan komme til at betyde, at medlemmer kan blive frataget tillidsposter, hvis de overskrider partiets samværspolitik.

/ritzau/