R-leder advarer statsminister mod at negligere minksag

Politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R) mener ikke, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, om minksagen er en skandale.

Det sagde statsminister Mette Frederiksen (S) ellers onsdag, efter at rigspolitichefen og en departementschef blev sendt hjem. Det skurrer i Sofie Carsten Nielsens ører.

- Det har jeg meget svært ved. Der er en departementschef, der er sendt hjem, og en politichef er sendt hjem. Og der føres disciplinærsager. En minister gik af, for ellers havde vi udtrykt mistillid til ham i Folketinget, siger hun.

Flere tusinde mink blev aflivet i november 2020, inden der kom et lovgrundlag på plads.

Daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen (S) gik af, statsministeren har fået en politisk anmærkning i form af en næse, og departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen har fået en advarsel.

Onsdag blev rigspolitichef Thorkild Fogde og departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard sendt hjem og fritaget fra tjeneste. Der pågår et tjenesteligt forhør.

Det skyldes, at regeringen på et pressemøde meldte ud, at alle mink skulle aflives. Der var ikke lovgrundlag for det, da det først senere kom på plads.

Sofie Carsten Nielsen vil ikke selv bruge ordet skandale. Men hun advarer mod, at man negligerer sagen.

- Jeg er lidt ligeglad med, hvilke ord vi bruger om det. Men man må ikke underkende alvoren af det, og der er tydelige tegn på, at det åbenlyst har haft konsekvenser, siger hun.

Minkkommissionen blev nedsat til at undersøge sagen og kom med sin beretning 30. juni. Den konkluderede, at Statsministeriet har handlet "meget kritisabelt i forløbet".

Mette Frederiksen fik også hård kritik af kommissionen for at vildlede groft på pressemødet.

Men det kan diskuteres, om det overhovedet er en skandale, mente statsministeren onsdag.

- Jeg mener ikke, at der er nogen skurk i det her spørgsmål omkring mink og vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale, sagde Mette Frederiksen.

Kommissionen lægger til grund, at statsministeren ikke vidste, at der ikke var lovgrundlag for at kræve alle de mange millioner mink aflivet.

/ritzau/