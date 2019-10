R-leder giver regeringen deadline for forståelsespapir

Partier bag forståelsespapir, der skal forpligte regeringen, ved ikke, om det skal klares på ét eller fire år.

Når Folketinget åbner tirsdag, betyder det ifølge De Radikale, at statsminister Mette Frederiksen (S) senest grundlovsdag næste år skal have indført de hensigter, der er nævnt i forståelsespapiret.

Regeringen og støttepartierne underskrev 25. juni papiret, der skal sikre, at Mette Frederiksen lever op til partiernes forventninger. Partileder Morten Østergaard (R) mener dog allerede, at det går for langsomt.

- Langt det meste vil kunne gennemføres indenfor det første folketingsår, og vi håber, at det vil afspejle sig i både åbningstalen og lovprogrammet samt finanslovsforslaget, siger han.

Et regeringsgrundlag udstikker typisk en fireårig kurs for regeringen, men forståelsespapiret er en ny, politisk opfindelse.

Ifølge Morten Østergaard har de tre støttepartier og regeringen ikke talt om, hvorvidt planerne i forståelsespapiret skal gennemføres på et år eller fire.

- Nej, det har vi ikke sat dato på, og det har vi haft tillid til ikke var nødvendigt. Det er der, hvor jeg for eksempel med Sjælsmark har sagt, at jeg havde en forventning om, at det ville gå hurtigere.

- Hvis regeringen ikke er i stand til at handle, vil man for eksempel i en forhandling om finansloven være nødt til at være meget mere konkret om tidsrammen, siger han.

De Radikale har parlamentarisk en vigtig rolle og sidder på nogle politikområder på de afgørende mandater. Hvis regeringen ikke fremlægger lovforslag på de områder i forståelsespapiret, som er vigtige for De Radikale, vil partiet gøre det selv.

Spørgsmål: Hvad er udslagsgivende for De Radikale, når regeringen ved grundlovsdag skal måles på, hvorvidt den har levet op til målsætningerne i forståelsespapiret?

- Vi har konkret lavet en liste over alt det, der står i forståelsespapiret. Noget er målsætninger, der kan nås over tid, men langt det meste kan vi sætte flueben ved, når det sker eller ej, siger Morten Østergaard.

Mens støttepartier tidligere har truet med at vælte regeringen, hvis den ikke har levet op til aftalerne, så har De Radikale ifølge Morten Østergaard en anden tilgang.

Partiformanden lægger således op til at gøre regeringens arbejde, hvis den tøver for meget.

- Jo, og sådan er verden så forskellig. Jeg truer ikke, jeg insisterer på, at vi skal være i arbejdstøjet.

- De initiativer, der ligger i forståelsespapiret, kan i vidt omfang gennemføres i det første folketingsår. Vi har ambitioner til meget mere end det, og vi håber, at regeringen hurtigst muligt vil gøre håb til handling, siger han.

Han erkender, at det er et temmelig vigtigt krav, at forståelsespapiret skal gennemføres på et år. Ikke mindst når det ikke er afstemt med regeringen.

- Det kan du sige, men jeg forventer med åbningstalen, at det vil være en meget ambitiøs statsminister, siger han.

/ritzau/