R-leder har ok mavefornemmelse om resultat af afstemning

Med folkeafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet har De Radikale fået et ønske gennem lang tid opfyldt.

Danmark har endelig fået lov til at tage stilling til forsvarsforbeholdet.

- Jeg har i alle årene været enormt ærgerlig over, at vi står uden for forsvars- og sikkerhedssamarbejdet, for så har vi ikke været i stand til at præge det. Jeg håber virkelig, at vi får mulighed for at være med og få indflydelse, siger Sofie Carsten Nielsen, politisk leder for De Radikale.

Og ser man i meningsmålingerne, ser det positivt ud for partiet, der længe har ønsket at afskaffe forbeholdet.

Onsdag ved middagstid har partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, ikke overraskende sit kryds ved et ja til at afskaffe forbeholdet. Og hun fortæller, at afstemningen personligt betyder meget for hende.

- For mig personligt er det europæiske samarbejde så fuldstændig vigtigt. Det er grunden til, at jeg gik ind i politik, siger hun til Ritzau.

Hun ser tilbage på en god valgkamp.

- Det har været en god oplevelse. Jeg har godt set, at nogen synes, at os, der ønsker et ja, har været afdæmpede. Det er måske rigtigt nok, siger hun, men tilføjer også:

- Jeg føler ikke, at jeg ikke har arbejdet. Men vi har talt meget med tvivlere, lyttet, svaret på spørgsmål og været tilgængelige. Vi har helt klart ikke været sådan: Nu skal du høre, hvad du skal stemme. Det tror jeg ikke, at folk orker.

Trods meningsmålinger, der tegner et ja, vil Sofie Carsten Nielsen ikke sige, at den er hjemme.

- Jeg har en ok mavefornemmelse, men jeg er stadig bekymret. For mig er det virkelig vigtigt, at vi bliver del af det samarbejde i EU, siger hun til TV2 News.

Det har "alle dage" været partiets politik, at Danmark bør "deltage helt og uforbeholdent i det europæiske fællesskab". Det fremgår af partiets hjemmeside.

Og flere gange gennem årene siden forbeholdet blev vedtaget i 1993, har partiet plæderet for, at det skulle til folkeafstemning.

Allerede i 1999 blev det ønske fremsat af daværende politisk leder Marianne Jelved.

Igen i 2005 var tidligere EU-parlamentariker og folketingsmedlem Lone Dybkjær "overbevist" om, at vælgerne ville stemme for at afskaffe forbeholdet ved en folkeafstemning.

Også Morten Østergaard udtrykte ønske om en afskaffelse af forbeholdet, da han var politisk leder for De Radikale i 2017.

Og blot tre dage inden folkeafstemningen blev annonceret lød det fra den nuværende politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, at det "haster" med at komme til stemmeurnerne.

/ritzau/