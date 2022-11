R-leder lover at blive på posten trods dystre meningsmålinger

Både politisk leder Sofie Carsten Nielsen og resten af Radikale Venstre står over for et nervepirrende folketingsvalg.

Men det har tilsyneladende ikke givet skår i glæden over demokratiets store dag, da Sofie Carsten Nielsen tirsdag formiddag møder op på Plejecenter Sølund på Nørrebro i København for at afgive sin stemme.

- Det er demokratiets festdag. Det er så grundlæggende for, hvem vi er, og det adskiller os fra lande, som ikke har det. Det er super vigtigt, siger hun til Ritzau.

Meningsmålingerne peger på, at hendes parti står til en markant tilbagegang i forhold til sidste folketingsvalg.

I den seneste måling fra Voxmeter tirsdag står Radikale Venstre til at få 4,4 procent af stemmerne mod 8,6 procent ved valget i 2019.

Sofie Carsten Nielsen tilskriver det tilsyneladende store tilbageslag, at Radikale Venstre i sommer krævede, at statsministeren skulle udskrive folketingsvalg senest ved det nye folketingsårs begyndelse.

Det skete i kølvandet på Minkkommissionens hårde kritik af regeringen og dens embedsmænds håndtering af minksagen.

- Vi tog ansvaret på os for at få en ny retning. For at få forandring i Danmark. For at få stoppet etpartiregeringen, for den fik meget hård kritik for sin magtudøvelse, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Jeg tror, det har kostet, at vi tog ansvaret på os på den måde, som det skete. Men der er sikkert mange analyser af det. Jeg står i hvert fald ved det, vi gjorde. Det var vigtigt, og det var det ordentlige at gøre.

Faktisk risikerer den politiske leder selv ikke at komme i Folketinget som følge af den forventede lavere vælgertilslutning.

- Det er aldrig 100 procent sikkert, at man bliver valgt ind. Sådan er det med demokratiet. Det er vælgernes dom. Men jeg er ret sikker på, at jeg kommer ind, lyder det fra Sofie Carsten Nielsen.

Spørgsmål: Fortsætter du som politisk leder af partiet, selv om I har oplevet denne store tilbagegang i vælgeropbakningen?

- Ja, det gør jeg, siger Sofie Carsten Nielsen.

/ritzau/