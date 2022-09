R-leder mener ikke at forståelsespapiret har forpligtet nok

De Radikale mener, at det vil være "langt mere oplagt" at lave et egentligt regeringsgrundlag - og ikke er forståelsespapir - hvis partiet skal være parlamentarisk grundlag for en regering efter et valg.

Det siger Sofie Carsten Nielsen, som er politisk leder for De Radikale.

- Der er i hvert fald nogle huller i det (forståelsespapiret, red.), som vi har lært skal være anderledes. Det vil være langt mere oplagt at lave et egentligt regeringsgrundlag, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Jeg betragter et regeringsgrundlag som helt og aldeles forpligtende for alle parter. Det er vigtigt for folk at vide, at det er det, vi vil arbejde for. Også for at skabe tillid, siger hun.

I denne weekend holder De Radikale landsmøde i Nyborg. Det holder de i lyset af, at partiet på baggrund af Minkkommissionens kritik kræver, at statsminister Mette Frederiksen (S) inden for tre uger udskriver valg.

Det betyder, at valgperioden med stor sandsynlighed lakker mod enden. Og det gør det oplagt at evaluere det såkaldte forståelsespapir, som støttepartierne og regeringen blev enige om efter valget i 2019.

Flere gange i løbet af de seneste tre år har der været strid om, hvordan passager i forståelsespapiret egentligt skulle tolkes.

Blandt andet i forhold til regeringens planer om at etablere et modtagecenter i Rwanda, som De Radikale for nylig har slået fast, at regeringen skal droppe, hvis de skal støtte den efter et valg.

I det 18 sider lange dokument, som udgør forståelsespapiret, er hverken Rwanda eller modtagecenter dog nævnt.

Det anerkender De Radikales leder, da hun bliver spurgt om, hvorvidt De Radikale fortryder, at forståelsespapiret ikke er mere konkret.

- Der er læring af det. Helt bestemt, siger Sofie Carsten Nielsen og tilføjer, at De Radikale gerne vil være med til at finde en løsning indenfor det europæiske asylsystem, som kan få international opbakning.

Også afsnittet om, at hvis regeringen gennemfører politik, der trækker mennesker ud af arbejdsmarkedet, skal den lave politik, der trækker i den anden retning, er blevet læst forskelligt af støttepartierne.

Det er et eksempel, som Sofie Carsten Nielsen selv trækker frem.

- Hvis ikke det var klart fra start, så har vi ikke været gode nok til at få specificeret det, siger R-lederen.

- Det er jeg så ikke så bekymret for nu, for nu taler regeringen om reformer, som noget, der skal ske, men det er da en læring, at det ikke var tydeligt nok i forståelsespapiret.

Også Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti holder årsmøde denne weekend.

