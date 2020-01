R og EL: Kommuner bør ikke betale for øget anbringelsesstøtte

Regningen til et højere tilskud til kommunerne ved tunge børnesager skal betales af kommunerne selv.

Det er ikke i orden, at kommunerne selv ender med regningen for øget støtte til anbringelser.

Det mener to af regeringens støttepartier, Enhedslisten og De Radikale.

- Det nytter ikke at finde pengene hos andre kommuner. Der er ikke et stort overskud, siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL).

Også Rasmus Helveg Petersen, socialordfører for De Radikale, mener, at metoden til finansieringen er forkert.

- Jeg synes ikke, at det er en rimelig måde at gøre det på, siger han.

Jyllands-Posten beskriver i torsdagens avis, at der ikke er afsat nye penge fra statskassen til regeringens forslag om at øge støtten til kommuner, når de fjerner børn fra deres hjem.

Regeringen vil give et højere tilskud til kommunerne ved tunge børnesager og anbringelser af flere søskende.

Men regningen skal betales af kommunerne selv ved "et tilsvarende mindre bloktilskud". Det er et beløb, som staten hvert år betaler kommunerne.

Og den metode støtter Enhedslisten ikke. Pernille Skipper mener, at kommunernes økonomi i forvejen er "spændt".

- Der er ingen tvivl om, at det er en god idé at støtte de kommuner, som har mange tunge anbringelsessager, fordi det kan være dyrt. Og måske i højere grad, end det som Socialdemokratiet har lagt op til.

- Men at tænke, at de penge finder vi i andre kommuner - som er heldige ikke at have så mange udsatte børn, men til gengæld har ældreplejebehov, folkeskolebehov og daginstitutionsbehov - det er ikke en farbar vej, siger hun.

Rasmus Helveg Petersen støtter ligeledes, at regeringen ønsker at gøre det bedre i forhold til anbringelsessager. Men han synes, at man bør tale om finansieringen, når der er forhandlinger om kommunernes økonomi.

- Der skal vi jo altså se på, hvordan kommunernes økonomi hænger sammen. Der synes jeg, at det her spørgsmål vil ligge mere naturligt. Eller i de årlige forhandlinger mellem staten og kommunerne.

- Men det med midtvejs at give et dekret om, at kommunerne skal løfte denne opgave, er ikke den rigtige rækkefølge, siger ordføreren.

Ifølge Jyllands-Posten kan Social- og Indenrigsministeriet ikke oplyse, hvor meget forslaget om støtte til de dyre anbringelsessager kommer til at koste kommunerne på bloktilskuddet.

Til avisen oplyser social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i et skriftlig svar, at regeringen vil "holde hånden under de kommuner, der har flest udsatte familier og de tungeste børnesager".

Og hun bekræfter, at forslaget finansieres af det kommunale bloktilskud, der aftales fra år til år.

