R og S går hårdt til de blå efter FE-pressemøde: Pinligt og kynisk

Både Socialdemokratiet og De Radikale beskylder de blå partier for at drive valgkamp på FE-sagen.

Der er allerede et massivt politisk flertal for at undersøge FE-sagen. Derfor mener De Radikales næstformand, Martin Lidegaard, at det var et decideret pinligt pressemøde, de blå partier havde inviteret til onsdag formiddag.

Her lød det fra Søren Pape Poulsen (K) og Jakob Ellemann-Jensen (V), at blå blok kræver svar på fire spørgsmål om sagen inden valget den 1. november. De gav også deres bud på, hvad en kommission skal undersøge.

- Det var en pinlig affære. Venstre og Konservative løber jo en åben dør ind, for der er et bredt flertal for at få den her sag belyst så hurtigt som muligt under hensyn til den retssag, der verserer, siger Lidegaard.

En af sagens hovedpersoner er den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen. Han er tiltalt for at lække statshemmeligheder. Han har siddet varetægtsfængslet, men er nu løsladt.

Han udgav i sidste uge - ud af det blå - en bog, hvor han fortæller sin version af forløbet omkring hjemsendelsen af dele af FE-ledelsen.

Det er det, som har givet anledning til partiernes ønske om at få sagen undersøgt.

Ønsket kom i første omgang fra de blå partier. Men også regeringen og støttepartierne er med på at få sagen gransket, selv om der kører en retssag mod den hjemsendte spionchef sideløbende.

I bogen "Spionchefen - erindringer fra celle 18" bliver det blandt andet beskrevet, hvordan den forhenværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) håndterede FE-hjemsendelserne.

Det har skabt tvivl om, hvorvidt hjemsendelsen var politisk motiveret. Og det er blandt andet det, som de blå partier nu vil have regeringen til at svare på.

Men både statsminister Mette Frederiksen (S), justitsminister Mattias Tesfaye (S) og Trine Bramsen har allerede klart afvist, at det skulle være tilfældet.

Det samme gør Nicolai Wammen (S), som er finansminister, men som udtaler sig som fungerende politisk ordfører for Socialdemokratiet.

- I dag tager Søren Pape og Jakob Ellemann et skridt for langt. De to statsministerkandidater bruger nu direkte situationen omkring FE som led i deres valgkamp. Det er helt uhørt, siger Nicolai Wammen.

- Nu må opgaven for alle ansvarlige politikere være at bidrage til, at tilliden til efterretningstjenesterne kan styrkes. Det gør man mildest talt ikke ved fortsat at politisere sagen.

Fra Venstre lyder der en blank afvisning af anklagen om, at blå blok bruger FE-sagen i valgkampen.

- Nicolai Wammens kritik viser igen en socialdemokratisk regering, som ikke vil tage ansvar for egne beslutninger, men som desperat forsøger at give andre skylden. De burde være bedre end det, siger Venstres Morten Dahlin.

/ritzau/