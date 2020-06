Partier vil have fjernt krav om seks overnatninger

Krav om seks overnatninger i Danmark er frustrerende og unødvendig, mener Pape, Ellemann-Jensen og Østergaard.

Partilederne fra Venstre, De Konservative og De Radikale begriber ikke, at der fortsat er krav om, at turister fra langt de fleste lande skal overnatte mindst seks dage i Danmark for at få lov at komme ind i landet.

- Det, som frustrerer mig mest, er reglen om seks overnatninger, for det er afgørende. Særligt for København, hvor vi kan se, at 15.000 ud af 17.000 hotelsenge står tomme, siger Jakob Ellemann-Jensen (V).

Samme melding kommer fra de to andre partiledere:

- Vi er det eneste EU-land med sådan en regel, og den er ikke anbefalet af sundhedsmyndighederne. Derfor har jeg også bedt ministeren genoverveje sin beslutning, for den har store konsekvenser for hotel- og turistbranchen, siger Søren Pape Poulsen (K).

Nye rejsevejledninger og grænselempelser betyder, at der fra 27. juni kan rejses til og fra de fleste lande i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien.

Men det kommer stadig til at gælde for alle turister, at de skal have mindst seks overnatninger, medmindre de kommer fra Skåne, Halland og Blekinge i Sverige samt Slesvig-Holsten i Tyskland.

- Jeg mener stadigvæk, at seks dages ophold er en unødvendig restriktion, når man kun åbner for de lande, hvor smitten er så lav, for det har ingen betydning for, om man er her i få eller mange dage, siger Morten Østergaard (R).

Regeringen har opstillet en række kriterier for, hvilke lande der kan åbnes for adgang til.

Det handler blandt andet om, hvor stort antallet af smittede er i de enkelte lande. Der skal være under 20 smittede per 100.000 borgere, har regeringen besluttet.

Det betyder, at der fra den 27. juni bliver åbnet for alle EU-lande og Storbritannien undtagen Sverige og Portugal.

De Radikales Morten Østergaard håber, at regeringen kan levere fuld grænseåbning, som også omfatter tredjelande, inden skolernes sommerferie.

- Det er et stort skridt, men vi mangler selvfølgelig resten af verden, siger han.

Enhedslisten mener derimod, at regeringen går for hurtigt frem ved at åbne for stort set alle EU-lande den 27. juni.

- Det er jo meget kort tid siden, at der blev åbnet op i både Danmark og i andre lande, så jeg kan være usikker på, om vi har det fulde billede af smittetrykket, siger partiets udenrigsordfører, Eva Flyvholm (V).

