R-profil efter dramatisk møde: Jeg får næsten gåsehud over det

Ny næstformand har "kæmpe respekt" for Morten Østergaard, efter at denne forlod sin post som partileder.

- Jeg har egentlig stadig svært ved at sætte ord på det. Det var selvfølgelig dramatisk, og noget jeg stadigvæk er sørgelig over.

- Det var en trist dag, som jeg nok desværre sent vil glemme, siger folketingsmedlem Andreas Steenberg (R) om De Radikales dramatiske gruppemøde onsdag.

Her trak Morten Østergaard sig fra posten som politisk leder efter en intern sexismesag i partiet. Ifølge Østergaard var det ham, der for små ti år siden krænkede partifællen Lotte Rod ved at lægge en hånd på hendes lår.

Han har undskyldt for episoden og har fået tilgivelse fra Lotte Rod, men hans håndtering af sagen endte med at koste ham posten.

- Jeg har kæmpe respekt for, at Morten siger, at han har svigtet partiet og ikke fortalt det hele.

- Og tager den ultimative konsekvens af det. Jeg står næsten og får gåsehud over det stadigvæk, siger Andreas Steenberg.

Han er ny næstformand i folketingsgruppen, som ifølge Sofie Carsten Nielsen har "konstitueret sig midlertidigt".

Sofie Carsten Nielsen har overtaget posten som politisk leder efter et kampvalg med partifællen Martin Lidegaard.

Partiets sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, skriver torsdag på Twitter, at onsdag var en "hård og lang dag".

- Den værste dag jeg har oplevet i min korte tid i politik. I dag har vi åbningsdebat - ny leder, samme politik. Der er stadig meget, der skal gøres. Jeg er klar, skriver han.

Partiets miljøordfører, Zenia Stampe, siger, at hun er tilfreds med håndteringen af sagen onsdag.

- Det, Morten Østergaard gjorde i går, var jo at sørge for, at han ikke stod i vejen for, at vi stadigvæk kan føre en meget aktiv kamp mod sexisme. Det synes jeg, vi skylder ham en tak for, siger hun.

Adspurgt, om hun selv har oplevet krænkelser i De Radikale, svarer hun:

- Det har jeg da helt sikkert. Det er da overalt. Prøv lige selv at være til en julefrokost. Det er jo et generelt problem.

