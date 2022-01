R trækker støtten til dele af lov om minimumsnormeringer

De Radikale oplyser torsdag, at partiet har trukket sig fra den del af aftalen om minimumsnormeringer i institutioner, der handler om helt små enkeltmandsejede institutioner.

Aftalen blev indgået i slutningen af 2020 med en smalt flertal. Uden De Radikale er der dermed ikke flertal.

- Vi hverken kan eller vil lægge stemmer til at ødelægge tingene for de ildsjæle, der har lavet en lille Steiner-børnehave eller en naturinstitution på landet.

- Det her handler om mennesker, som har knoklet de seneste mange år af deres liv for at bygge en institution op fra bunden.

- Derfor vil jeg gerne sige meget klart til dem: De skal have lov til at fortsætte under de nuværende regler, skriver børneordfører Lotte Rod.

Som led i aftalen om minimumsnormeringer blev det blandt andet aftalt, at private institutioner ikke må trække overskud ud, at der kan stilles krav til løn- og arbejdsvilkår og at tilskuddet til dem blev mindsket, så det afspejler, at de ikke er underlagt krav om minimumsnormeringer.

Det var De Radikale med på, men har altså nu ombestemt sig.

- Det har krævet grundig overvejelse i den radikale gruppe. Det er jo to vigtige radikale principper, som støder sammen:

- På den ene side gør vi en dyd ud af at stå ved de aftaler, vi indgår. På den anden side må det være sådan, at det er virkeligheden og ikke papiret, der tæller, skriver Lotte Rod og fortsætter:

- Så når enkeltmandsvirksomhederne siger, de foreslåede regler får dem til at lukke, så strider det mod det, vi er gået ind i aftalen med, siger Lotte Rod.

Partiet har ifølge meddelelsen meddelt undervisningsministeren om, at de har trukket støtten til den del af aftalen.

Det var planen, at et lovforslag på baggrund af aftalen skulle være sendt i høring om kort tid.

