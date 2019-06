R varsler hårde forhandlinger: Svært at være ydmyg

Morten Østergaard (R) mener, at vælgerne ønsker en leder, der står igennem enhver krise uden at sælge ud.

- Hvordan pokker skal man være ydmyg med det valgresultat.

Sådan lyder det fra De Radikales leder, Morten Østergaard, efter at hans parti har fået en markant fremgang ved valget.

Det kan være et forvarsel om, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, får hænderne fulde, når hun i de kommende dage skal forsøge at danne en S-ledet regering.

I sin tale til De Radikales valgfest siger Morten Østergaard, at det "er slut" med det "symbolpolitiske jerngreb", som Dansk Folkeparti ifølge Morten Østergaard har holdt dansk politik i de seneste to årtier.

- Vælgerne har savnet politikere, som bærer værdierne uden på tøjet. Som møder en hvilken som helst krise uden at sælge ud af værdierne. Vælgerne har givet os mandat til, at vi nu skal gennemføre en forandring, siger Morten Østergaard.

Ved valget i 2015 fik De Radikale 4,6 procent af stemmerne. Det udløste otte mandater, hele ni færre end ved valget i 2011. Denne gang er der så igen udsigt til en fordobling af partiet til 16 mandater prognoserne.

I år går De Radikale til valg med en knivskarp profil og i nogle tilfælde ultimative krav for at kunne bakke op om Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som kommende statsminister.

Udmeldingerne er formentlig blevet skærpet af, at Socialdemokratiet sidste år meldte ud, at partiet gik efter at danne regering alene.

S og R var i regering sammen fra 2011 til 2015 under statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og tidligere også under Poul Nyrup Rasmussen (S) fra 1993 til 2001.

/ritzau/