* På grund af danske udlændingeregler kan det være svært for danskere at få deres udenlandske ægtefæller eller nære familiemedlemmer til Danmark. Det skal gøres lettere, mener De Radikale.

* Det omdiskuterede tolkegebyr, som bliver opkrævet, hvis udlændinge har brug for tolkning efter at have været i Danmark i tre år, skal skrottes.

* Integrationsuddannelsen, som også kaldes IGU'en, skal udvides, så den kan komme til at omfatte flere flygtninge.

/ritzau/