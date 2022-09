42.000 unge er uden et job eller en uddannelse, og det tal tal kommunerne bringe ned, mener De Radikale.

R vil stille krav til kommuner om at få flere unge i uddannelse

De Radikale vil stille krav til landets kommuner om, at andelen af unge, der ikke har en uddannelse, er i gang med en eller har et job, skal ned med 25 procent.

Til gengæld vil partiet sætte kommunerne fri. Alle krav til deres ungeindsats skal fjernes, og kommunerne skal have fuldstændig metodefrihed.

- Det er en frisættelse af kommunerne, men så selvfølgelig også med det krav, at der skal leveres bedre, end der gør i dag, siger De Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa.

- I dag er der ikke frihed til at møde det enkelte menneske, og derfor skal vi have løsnet op for regler og dokumentationskrav fra Christiansborg, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lidt flere end 42.000 unge i alderen 15-24 år har hverken job eller uddannelse. Det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Udviklingen går dog den rigtige vej, og antallet bliver lavere og lavere.

Men trods det mener Samira Nawa, at det er et af de vigtigste samfundsproblemer at få løst.

- En af hvor tids største falliterklæringer er, at vi har 42.000 unge mennesker, som hverken er i et arbejde eller i uddannelse, siger Samira Nawa.

- Det er en knaldrød alarmklokke og en reel mistrivselskrise, som vi bare burde skrive helt øverst på prioritetslisten at få løst.

Ud over at give kommunerne frie rammer, vil De Radikale opruste ungeindsatsen med 500 millioner kroner over fem år til Den Sociale Investeringsfond.

Derudover skal der årligt afsættes 500 millioner kroner til blandt andet at løfte den toårige Forberedende Grunduddannelse (FGU) og erhvervsgrunduddannelse (EUD).

Desuden vil partiet afsætte 200 millioner kroner til ungepsykiatrien.

Finansieringen skal findes i den 2030-plan, som partiet fremlagde midt i august.

Den plan finansieres blandt andet ved at udfase efterlønnen, omprioritere i den offentlige sektor og sænke boligejeres rentefradrag.

/ritzau/