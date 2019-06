R vil uddanne tusinder af dagplejere og pædagogmedhjælpere

I et udspil vil De Radikale have uddannet små 15.000 mennesker, der arbejder med børn for at styrke pasning.

Søndag, hvor der er arrangeret demonstrationer for bedre normeringer i institutioner over hele landet, præsenterer De Radikale et udspil, der skal sikre bedre uddannelse af dem, der passer børn.

Udspillet - bliver det til en realitet - vil betyde, at små 15.000 personer, der arbejder med børn, skal uddannes.

- Tiden er løbet fra, at ufaglærte passer børn, siger De Radikales børneordfører Lotte Rod.

Ifølge udspillet vil De Radikale have, at omkring 4700 dagplejere mellem 25 og 55 år skal have en pædagogisk assistentuddannelse og omkring 10.000 pædagogmedhjælpere i vuggestuer og børnehaver skal have det samme.

Lotte Rod og De Radikale har dog ikke lagt sig fast på, om det skal være et krav og at de mange tusinde mennesker skal tvinges til at uddanne sig ved siden af deres arbejde.

- Vi har ikke sagt, at det skal være et krav. Først og fremmest skal Christiansborg finde pengene. Og så kan det godt være, det skal være et krav, siger Lotte Rod og fortsætter:

- Uddannelse er jo ikke en straf. Det er en mulighed for at udvikle sig og blive dygtigere sammen med børnene. Man skal være dygtig til at støtte børns udvikling, sprog og retorik.

Hun mener ikke, at et krav om uddannelse vil skræmme folk væk fra arbejdet i vuggestuer og børnehaver.

- Der skal stadig være en fleksibilitet til, at gymnasieelever og håndværkere kan komme ind og snuse til faget. Det faste personale, det skal være uddannet.

- Og hvis det skal være et krav, så skal det ikke bare komme dumpende fra Christiansborg. Det skal ske i samarbejde med kommunerne og uddannelserne, siger hun.

Ud over en massiv efteruddannelse vil De Radikale finde 4500 nye pædagoger. Det mener Lotte Rod er muligt, selvom flere brancher melder om mangel på arbejdskraft, antallet af beskæftigede er historisk højt og ledigheden er nede på 3,7 procent.

- Det bliver lidt af en opgave, men vi tror på, at man kan. Vi kan ikke finde alle de pædagoger, vi vil. Så derfor er det jo også, vi gerne vil uddanne dem, der allerede arbejder i sektoren, siger Lotte Rod.

Ifølge udspillet, der også tæller minimumsnormeringer, vil det koste 2,4 milliarder kroner for normeringerne og fem milliarder kroner at uddanne dagplejere og medhjælpere.

/ritzau/