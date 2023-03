Råd: Hver anden skole har ingen plan hvis elever krænkes på nettet

Størstedelen af skolerne har det seneste år haft sager med digital mobning af deres elever. Men for halvdelen af skolerne er der ikke en fast plan for, hvordan digitale krænkelser af elever håndteres.

Og blandt de skoler, der har en plan, er den mange gange ikke skrevet ned noget sted.

Det er det billede, der tegnes i en undersøgelse, som Det Kriminalpræventive Råd har fået foretaget.

Af de 495 skoleledere, der er blevet spurgt, svarer 72 procent af dem, at der på deres skole har været mindst en sag det seneste år, hvor en elev er blevet krænket digitalt.

Det kan eksempelvis være ved online-mobning eller deling af nøgenbilleder.

Det sidste har været tilfældet på 36 procent af skoleledernes skoler.

Derfor mener Det Kriminalpræventive Råd, at det giver god mening, at skolerne har en klar plan for, hvordan sager om digitale krænkelser håndteres.

Halvdelen af skolerne svarer, at der ikke er en fast plan. Enten fordi man behandler alle sager forskelligt, eller fordi man har en praksis, man følger.

45 procent af skolelederne svarer, at der er en plan på deres skole. Men det inkluderer 18 procent, hvor planen ikke er skrevet ned nogle steder.

Helena Juul Kanafani, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd, tror, at det kan lønne sig for skolerne at gøre hjemmearbejdet og skrive en plan ned.

- De fleste sager om digitale krænkelser bliver heldigvis håndteret. Men uden en plan bliver lærerne efterladt med et stort ansvar, og de er ikke altid klar over, hvordan de bedst tackler sagerne:

- Hvornår skal skolen reagere? Hvilke tiltag skal iværksættes? Hvordan bremser man spredningen af ulovlige billeder? Og hvordan sikrer man, at der gemmes beviser, hvis politiet skal involveres?

- Sådan nogle spørgsmål er svære at forholde sig til uden en plan. Der er et klart behov for, at skolerne får hjælp fra kommunerne til at arbejde langt mere systematisk med digitale krænkelser, siger hun.

Blandt andet hæfter Helena Juul Kanafani sig ved, at hver tredje skole håndterer digitale krænkelser af elever på samme måde som fysiske krænkelser af elever.

Men digitale krænkelser har en helt anden karakter, siger hun.

- Krænkende billeder online kan blive spredt til mange mennesker på kort tid. Det kan også være nødvendigt at gemme beviser, hvis sagen skal anmeldes til politiet, siger hun.

Det Kriminalpræventive Råd fremhæver, at der er kommuner, der har gjort sig gode erfaringer med håndtering af digitale krænkelser. Der peges på Assens, Jammerbugt og Roskilde Kommuner.

