Rådgivning for unge har på et år fået 3000 henvendelser

Mange unge trives ikke, og derfor søger de hjælp til at tackle problemer, som kan handle om alt lige fra kærestesorger til selvmordstanker.

BørneTelefonen har oplevet et utal af henvendelser fra unge over de sidste ti år. Og derfor valgte Børns Vilkår sidste år at udvikle Hørt, som er en rådgivning, der henvender sig til unge.

Allerede efter et år har Hørt modtaget 3000 henvendelser fra unge, der søger rådgivning.

Nanna Mikkelsen er rådgiver i Hørt, og hun oplever, at de unges problematikker oftere er tungere end hos de yngre børn, som kontakter BørneTelefonen.

- Hos de unge kan emnerne handle om spiseforstyrrelser og selvmordstanker, hvorimod samtalerne med de yngre børn oftere kan være en mere ligetil problematik - eksempelvis spørgsmål om menstruation, fortæller Nanna Mikkelsen. Hun har tidligere har arbejdet på BørneTelefonen.

Til forskel fra BørneTelefonen er Hørt baseret på chat og memoer. Det vil sige, at man enten kan skrive eller indtale en besked frem for at ringe til rådgivningen.

Og det er der ifølge ungefaglig konsulent Mirjam Marie Westh, som har været med til at udvikle Hørt, en særlig grund til.

- Chatten var det medie på BørneTelefonen, hvor vi havde flest unge, som henvendte sig. Og derfor fylder den mest på Hørt.

- Derudover har de unge mulighed for at bruge Memo-rådgivningen som et refleksionsrum, hvor de har samtaler via tekst- og talebeskeder, fortæller Mirjam Marie Westh.

I 2021 viste tal fra Sundhedsstyrelsen, at hver tredje kvinde i aldersgruppen 16-24 år mistrivedes. For mændene var det hver femte i samme aldersgruppe.

Tallene blev dog målt under coronapandemien, og derfor kan de være ekstra høje.

Hos Hørt handler en tredjedel af samtalerne om psykisk mistrivsel, mens hver tiende, der henvender sig, har tanker om selvmord.

