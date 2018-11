Rådgivningscenter: Godt signal at aflive myter om mødom

Center mod Æresrelaterede Konflikter synes, at det er en god idé at forbyde rekonstruktion af jomfruhinder.

Det skal fremover være forbudt for læger at medvirke til at rekonstruere jomfruhinder.

Det mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), som tirsdag fremsætter et forslag, der straffer klinikker, der udfører sådanne indgreb, med bøder, skriver Ekstra Bladet.

Hos Center mod Æresrelaterede Konflikter, der er en sammenslutning mellem RED Safehouse og Etnisk Ung, kan man ikke få armene ned over det nye lovforslag.

- Vi synes, at det er et godt signal at sende, at der i Danmark i 2018 ikke skal være kvinder, som har familier, der bestemmer over deres krop, og som stadig holder fast i gamle myter om mødommen, siger direktør Anita Johnson.

Hun mener ikke, at man sparer de unge kvinder for noget ved at lade dem få foretaget en rekonstruktion af jomfruhinden.

- Kritikere vil jo sige, at det kan koste de unge kvinder livet, men der er masser af hjælpemuligheder for de unge nu, siger direktøren.

- Jeg tror, at vi bliver nødt til at holde fast i, at der er en præmis om, at man ikke skal ligge under for de myter, der er omkring mødommen, siger hun.

Ifølge Anita Johnson er det dog også vigtigt, at lovforslaget bliver fulgt op med kampagner, der blandt andet skal været rettet mod både familier og de unge, om hvad der er fakta, og hvad der er myter.

Jomfruhinden brister for nogle kvinders vedkommende, inden de har sex første gang.

Derfor er en bristet jomfruhinde ikke nødvendigvis tegn på, at kvinden har haft sex, ligesom det heller ikke er sikkert, at kvinden bløder, når det sker.

/ritzau/