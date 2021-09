Rådgivningstilbud og sanger får kongelig hæder

I år går Kronprinsparrets Stjernedryspriser til den sociale indsats RedenUng og sanger Erika de Casier.

Det oplyser Bikubenfonden i en pressemeddelelse.

Priserne gives hvert år til en kunstner med et særligt talent og en nytænkende aktør inden for socialt arbejde. Priserne overrækkes 25. september.

Modtagerne af prisen får desuden 100.000 kroner.

RedenUng modtager Kronprinsparrets Sociale Stjernedryspris for den rådgivning, de tilbyder unge, der sugardater, skriver Bikubenfonden i pressemeddelelsen.

Det er et anonymt rådgivningstilbud på chat og telefon til unge, forældre og fagfolk, der blev etableret i 2015 for at styrke unges kendskab til andres og egne seksuelle grænser, og for at forebygge, at unge indgår i prostitutionslignende relationer.

RedenUng turnerer desuden rundt på danske skoler og ungdomsuddannelserne med et undervisningsforløb med navnet "Gråzoner".

Det skal få elever til at reflektere over egne og andres grænser.

Producer, sangskriver og sanger Erika de Casier modtager Kronprinsparrets Kulturelle Stjernedryspris for sin nyskabende tilgang til musikken for at turde gå sine egne vegne, lyder det i pressemeddelelsen.

Sangerinden, der boede i Portugal, indtil hun var otte år, har udgivet to album i henholdsvis 2019 og 2021.

Erika de Casier debuterede i 2014 som en del af duoen Saint Cava.

RedenUng og Erika de Casier får overrakt deres priser ved Kronprinsparrets Priser, der finder sted lørdag 25. september i Vejle Musikhus.

Her uddeles desuden Kronprinsparrets Kulturpris og Kronprinsparrets Sociale Pris. Det vides endnu ikke, hvem der modtager de priser.

Prisoverrækkelsen vises direkte på DR1.

Priserne er indstiftet af Bikubenfonden i 2004 som en bryllupsgave til kronprinsparret.

Formålet med at uddele priserne er at gøre opmærksom på og anerkende ekstraordinære præstationer inden for dansk, grønlandsk og færøsk kultur og socialt arbejde.

/ritzau/