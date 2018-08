Rådmand: Millioner til kamp mod ensomhed vil gøre en forskel

Regeringens planer om 400 millioner til at bekæmpe ensomhed blandt ældre falder i god jord hos Aarhus-rådmand.

Ensomhed er et stort problem blandt de ældre, specielt mænd der er blevet alene efter ægtefællens død.

Det siger sundhed- og omsorgsrådmand i Aarhus Kommune Jette Skive (DF), der også er formand for sundheds- og ældreudvalget i KL.

Ældreminister Thyra Frank (LA) har på regeringens vegne bebudet 400 millioner kroner til at bekæmpe ensomhed over fire år.

- Ensomhed er meget udbredt, især blandt mænd, der er blevet alene, siger Jette Skive.

- De er ikke så opsøgende, som mange kvinder eksempelvis er, siger hun.

Ifølge rådmandens udregning vil forslaget betyde fem millioner ekstra til landets næststørste by.

Pengene vil gøre det muligt at gøre mere for at bekæmpe ensomhed.

- I Aarhus Kommune er vi allerede i gang med at bekæmpe problemet, og ekstra penge vil være en utrolig dejlig gave, siger Jette Skive.

- Vi har allerede et program, hvor apoteker og frisører og andre, der er tæt på de ældre, hjælper os med at spotte ensomme.

- Hvis ægtefællen dør, og den, der står tilbage, er omfattet af vores hjemmepleje, så rykker vi automatisk ud med et katalog af muligheder, som vi præsenterer for den enlige, siger Jette Skive.

Kommunen har også haft taget initiativ til at danne spiseklubber, hvor enlige ældre går sammen om at lave mad, som de spiser derhjemme eller på plejecentre.

Det er mere af den slags, der er behov for, hvis man skal gøre en indsats, lyder det fra Jette Skive.

Der er ifølge rådmanden et stort potentiale, også set med landsdækkende briller.

- På landsplan er der 10.000 indlæggelser på sygehusene ene og alene på grund af ensomhed. Det bør vi kunne gøre en masse ved, og det er nok også det, ministeren har indset, siger Jette Skive.

Hun understreger, at hun ikke kender de nærmere detaljer omkring regeringens tiltag.

- Vi skal selvfølgelig også måle det op mod, hvor meget vi eventuelt skal bruge på dokumentation og den slags.

- Og så ser vi jo helst, at det er vedvarende penge i stedet for puljer, som har det med at høre op igen, siger Jette Skive.

/ritzau/