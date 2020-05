Råd: Flere ladestandere skal være led i økonomisk kickstart

Ifølge Klimarådet skal grøn omstilling tænkes ind i billedet, når økonomien skal genoprettes efter corona.

Når den danske økonomi skal tilbage på benene efter coronakrisen, er der også behov for at tænke grøn omstilling ind i billedet.

Det kan eksempelvis være øget tilgængelighed til opladning af elbiler eller øget fokus på energirenovering.

Sådan lyder det fra regeringens uafhængige rådgivere i Klimarådet i et notat. Her kommer rådet med forslag til, hvordan grøn omstilling kan fungere i en genopretningstid.

Blandt forslagene er en genopretningspakke, der prioriterer grønne tiltag, der også kan stimulere udbud og efterspørgsel efter klimavenlige varer.

Foruden øget fokus på energirenovering og udbygning af ladeinfrastruktur til elbiler nævner Klimarådet også lavere afgift på elvarme.

Derudover bliver der foreslået annoncering af en fremtidig højere afgift på udledning af drivhusgasser, så virksomhederne allerede nu prioriterer grønne investeringer.

Sidste år blev de politiske partier enige om at reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til 1990.

Det skal være første skridt mod at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Det vil sige, at Danmark ikke må udlede nogen drivhusgasser, og hvis vi gør, skal der kompenseres for det ved eksempelvis at plante træer, der kan optage den CO2, vi udleder.

- Klimarådet peger på en række klimatiltag, som også kan gavne beskæftigelsen i Danmark, siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, i en pressemeddelelse.

- Klimatiltagene bør vedtages uanset hvad for at nå vores 70-procentsmål, så der er ingen grund til at tøve nu.

- Men tiltagene i sig selv er slet ikke tilstrækkelige, så vi skal have langt flere klimainitiativer sat i søen sideløbende med den økonomiske genopretning, siger formanden.

I forslagene til en genopretningspakke har Klimarådet også fokus på en øget produktion af grøn energi.

Ud over en fremrykning af udbud af to havvindmølleparker er vurderingen, at der skal bygges massivt med landvindmøller og solceller frem mod 2030.

Tiltagene vil foruden mindre udledning af drivhusgasser også kunne skabe øget beskæftigelse hos producenterne og deres underleverandører, lyder det.

Indtil videre har coronakrisen kostet flere tusinde danskere deres arbejde.

Som følge af coronakrisen og dens afledte effekter forventer regeringen et offentligt underskud på op mod 197 milliarder kroner i 2020.

