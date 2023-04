Radarbidrag trækkes hjem fra kampen mod Islamisk Stat

Det sidste, større danske bidrag i kampen mod den militante bevægelse Islamisk Stat i Irak og Syrien trækkes hjem.

Danske specialister har via en radar i syv år overvåget luftrummet, men der er ikke brug for det længere. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarskommandoen.

- Vi trækker enheden hjem til Danmark nu, dels fordi Islamisk Stat er reduceret så meget i størrelse, at der ikke er samme brug for vores bidrag.

- Og dels fordi vi har brug at genopbygge kampkraft til de trusler, vi ser i vores nærområde, siger oberst Bjarke Lomborg, der er chef for Air Control Wing.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden 2016 har danske specialister i luftrumsovervågning og ledelse af luftoperationer deltaget i kampen mod jihadisterne.

Opgaverne og bidraget fra Air Control Wing har varieret i størrelse og sammensætning gennem de syv år udsendelsen har varet.

Skiftende danske forsvarsministre har været på besøg på basen for blandt andet at tilse bidraget.

Indledningsvis opstillede Air Control en mobil radar på Al Asad Air Base i Irak for at lukke et hul i radardækningen af irakisk luftrum, som ellers skulle dækkes af flybårne radarer.

Samtidig var operatører udsendt til De Forenede Arabiske Emirater, hvorfra de indgik i ledelsen og kontrol af koalitionens intensive luftoperationer i regionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Opgaverne går på at identificere ukendte fly, adskille civil fra militær flytrafik og at afvikle missioner. Det kan være alt fra lufttankning, overvågning, beskyttelse af allierede og til egentlige angrebsmissioner

- Vores opgave har altid været at sørge for at identificere de ukendte fly, som bevæger sig ind i området, det kan være russiske eller syriske, siger Kristoffer, som er chef på det sidste hold operatører.

Operatørbidraget er det sidste enhedsbidrag til Operation Inherent Resolve. Der er fortsat danske udsendte til koalitionens hovedkvarter ligesom danske soldater stadig er udsendt til Irak i regi af forsvarsalliancen Nato.

/ritzau/