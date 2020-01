Rådgiver: Facebook har magt til at ændre vores humør

Når Facebook vil gøre os mere glade med nyt tiltag, kan det give et nyt perspektiv på det sociale medie.

Selv om Facebook forsøger at imødegå kritik ved at ændre algoritmerne i 2020, så brugerne får en mere positiv oplevelse af at være på techgigantens platforme, så kan det have en negativ bagside.

Det vurderer Benjamin Rud Elberth, rådgiver i digitale og sociale medier.

- Vi kan ikke lide, når Facebook leger Gud. Hverken når de gør os sure eller glade.

- Hvis de selv viser, at de har en altoverskyggende magt ved at kunne dreje på nogle algoritmer og faktisk gøre mennesker gladere, så begynder vi at forstå, hvad for en kæmpemaskine Facebook egentlig er, og hvad de gør.

- Og det er ikke nødvendigvis en god historie for Facebook, siger Benjamin Rud Elberth.

Eksperter og store forskningsprojekter har i årevis kritiseret det sociale medie for at gøre brugerne depressive og videreformidle problematisk indhold.

Derfor vil Facebook optimere måden, hvorpå mediet skaber brugernes nyhedsfeed.

I 2020 vil man derfor i højere grad vise opslag, billeder og videoer, som brugerne kunne tænkes at ville engagere sig i. Det vil især være fra deres nære venner og familie.

Ifølge Benjamin Rud Elberth forsøger Facebook med det nye tiltag netop at komme den omfattende kritik til livs.

Han vurderer, at det reelt bør være muligt for Facebook, som også ejer Instagram, at gøre brugerne mere glade.

- Vi ved, at Facebook har kunnet gøre os surere med de ting, der er kommet i vores nyhedsstrøm. Så der er også en reel mulighed for, at de kan gøre os gladere igen ved at lade os se flere positive ting, siger Benjamin Rud Elberth.

/ritzau/