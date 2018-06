Radikal leder: S får ikke vores mandater uden vores politik

Selv om Socialdemokratiet ikke vil i regering med De Radikale, vil De Radikale stadig kræve en ny politik.

Socialdemokratiet vil efter næste valg forsøge at danne en regering alene, hvis der er et flertal for det. Dermed vil de for første gang siden Anker Jørgensen danne regering uden De Radikale.

Det får Morten Østergaard, De Radikales leder på Christiansborg, til at udstede følgende påmindelse til Socialdemokratiet:

- Man kan ikke feje vores politik til side og forvente at danne regering på vores mandater. Så god er verdenen ikke, siger han til TV2 News.

- Det er den dårligst skjulte hemmelighed i dansk politik, at Socialdemokratiets udlændingepolitik er til at forveksle med Dansk Folkepartis. Jeg er garanten for, at hvis en regering kommer til magten på vores mandater, kommer der en ny politik. Også på det område.

Adspurgt til hvorvidt det betyder noget for, hvem han ønsker skal være statsminister svarer han:

- Jeg ændrer ikke min position, fordi Socialdemokraterne leger bogstavleg. For mig handler det om, at vi får et andet flertal i Danmark.

- Jeg er garanten for, at vi får en anden politik, siger han til TV2 News.

/ritzau/