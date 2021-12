Radikal leder: Støjberg er ikke værdig til Folketinget efter dom

Som det første af de store partier, mener De Radikale ikke, at Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget.

Løsgænger Inger Støjberg er ikke værdig til at sidde i Folketinget efter en historisk dom på 60 dages fængsel.

Det siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen tirsdag efter et gruppemøde, hvor emnet er blevet vendt med folketingsgruppen.

- Det var ikke en svær beslutning, og i total enighed mener vi ikke, at Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget.

- Hun er blevet dømt af Rigsretten. Det er så tydelig en dom, og retsstaten er hverken rød eller blå, men meget grundlæggende. Det er en del af vores danske demokrati, at den netop ikke har en politisk farve, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed er De Radikale det første af de større partier, der melder klart ud i forhold til Støjbergs dom fra mandag.

Hun er dømt for ulovligt at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig, i 2016.

Hverken Socialdemokratiet, Venstre eller De Konservative har ønsket at forholde sig til spørgsmålet endnu.

De Radikale vil ikke vente på et folketingsvalg, så vælgerne kan få lov at afgøre, om Støjberg skal vælges.

- Fordi det faktisk står i grundloven, at vi som folketingsmedlemmer skal tage stilling til Inger Støjbergs værdighed, og rigsretten har nu dømt hende, siger Sofie Carsten Nielsen.

Senere tirsdag er der et møde i et udvalg, hvor partierne vil drøfte sagen. Det betragtes som et indledende møde, og der ventes ikke at være flertal, da flere partier mangler at drøfte sagen med deres folketingsgruppe og baglandet.

Det er Folketinget, der kan tage stilling til, om det tidligere medlem af Venstre skal erklæres uværdig til at sidde på tinge.

Det er historisk set sket meget sjældent. Blandt andet fordi medlemmer af Folketinget, der risikerer at ende i situationen, ofte selv trækker sig.

Støjberg har ikke ønsket at kommentere sin politiske fremtid.

Selv om et medlem bliver erklæret uværdig til at sidde i Folketinget, kan vedkommende godt blive medlem igen en gang i fremtiden.

Det er svært at sige, hvad der skal til for at blive erklæret uværdig. Straffen bruges som rettesnor, så hvis et medlem får en frihedsstraf, må vedkommende som regel træde ud af Folketinget.

Sidst et medlem blev smidt ud var i 1990, da Hugo Holm blev idømt seks måneders fængsel for vold, forsøg på bedrageri, falsk anmeldelse og spritkørsel. Holm har siden skiftet navn til Anette Egelund.

Alternativet, Frie Grønne, løsgænger Lars Løkke Rasmussen og løsgænger Simon Emil Ammitzbøll-Bille støtter også, at Støjberg erklæres uværdig.

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) ønsker endnu ikke at forholde sig til emnet.

/ritzau/