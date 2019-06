Radikal næstformand kalder SV-regering for drømmescenarie

En SV-regering vil nå længst på det grønne område, mener Martin Lidegaard. Morten Østergaard afviser ikke.

Et regeringssamarbejde over midten mellem Socialdemokratiet og Venstre vil være at foretrække frem for en regering båret af venstrefløjen.

Det siger Martin Lidegaard (R), der er næstformanden i den radikale folketingsgruppe, til Jyllands-Posten:

- Det er et drømmescenarie. Jeg kan både se De Radikale som en del af sådan en regering, og jeg kan også se De Radikale som parlamentarisk grundlag. Det er ikke afgørende, siger Lidegaard til avisen.

Lidegaard argumenter blandt andet med, at en SV-regering vil kunne nå længst på det grønne område.

- Hvis man vil have en revolution inden for landbrug og transport, kræver det en fælles vision. Ellers risikerer man en zigzagkurs.

- Det kan man se på landbruget. Når der er kommet en rød-grøn regering, skærper man kravene til landbruget. Når der kommer en blå, slækker man på alle kravene igen

Ifølge meningsmålinger står De Radikale til fremgang ved valget, mens Socialdemokratiet og Mette Frederiksen (S) ser ud til at blive afhængig af partiets mandater.

Partiet vil pege på Frederiksen som statsminister, men betinger opbakningen af en aftale om en ny retningen inden for blandt andet klima- økonomi og udlændingepolitikken.

Politisk leder Morten Østergaard (R) ønsker ikke at forholde sig til konkrete regeringskonstellationer, men han siger til Jyllands-Posten, at det politiske indhold bliver afgørende.

- Det betyder ikke, at jeg på nogen måde udelukker andre konstellationer efter et valg. Men Mette Frederiksen får chancen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tidligere i valgkampen åbnet for en SV-regering, mens Mette Frederiksen har afvist den.

- Jeg kommer selvfølgelig ikke til at konkludere på et forhandlingsforløb, som hverken er igangsat eller afsluttet, siger hun til Jyllands-Posten.

/ritzau/