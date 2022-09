Radikal ordfører: Regeringen nøler med psykiatrien

Hvordan ser du på den ti-årige psykiatriplan, der skal forhandles videre om i morgen fredag?

Det ærgrer mig, at vi ikke er kommet i gang tidligere. Problemerne har jo været tydelige i årevis. Ikke bare i denne regeringsperiode, men også under tidligere regeringer har man valgt ikke at prioritere psykiatrien. Så blev det faglige baggrundsarbejde forsinket på grund af corona, men nu har vi haft det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen siden januar, og vi kunne godt være gået i gang for flere måneder siden. Så det er ærgerligt, at vi nu skal sidde under tidspres og forsøge at forhandle en bred aftale igennem, mens der kører en valgkamp rundt om os.