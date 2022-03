Radikal politiker meldte sig syg efter kritik men passer sit job

Medlem af EU-Parlamentet Karen Melchior (R) blæser tilsyneladende på skarp kritik fra De Radikales ledelse.

Hun har været sygemeldt siden februar, men har alligevel stemt mange gange i parlamentet. Den radikale ledelse har tidligere understreget, at hun burde afholde sig fra det, når hun er sygemeldt.

Efter den løftede pegefinger har hun dog nu stemt igen trods udmeldingen om, at hun er sygemeldt. Det skriver Ekstra Bladet.

Det er uvist, hvorfor hun gør det, da hun ikke er vendt tilbage trods gentagne forsøg fra avisen.

For at få udbetalt den fulde sats af blyantspengene skal medlemmerne deltage i over halvdelen af afstemningerne. Pengene går til kontorhold og drejer sig om 33.000 kroner skattefrit hver måned.

Ekstra Bladet afdækkede sidste år, hvordan flere af Melchiors ansatte har sagt op, fordi arbejdsmiljøet var hårdt på grund af blandt andet Melchiors hidsige udfald.

Det førte til, at Karen Melchior sygemeldte sig.

Hun behøver ikke at rejse sig fra sygesengen og være fysisk til stede, da det frem til 12. marts er muligt at stemme virtuelt på grund af coronavirus.

EU-Parlamentet vil ikke overfor Ekstra Bladet oplyse, om Melchior har stemt fysisk eller virtuelt.

Hvis et medlem er fraværende ved mere end halvdelen af stemningerne nedsættes beløbet til kontorhold med 50 procent. Det opgøres over et år.

Både landsformanden i De Radikale og Melchiors egen kredsformand har kritiseret hendes handlinger. Siden da har hun altså stemt igen.

Hele 77 gange stemte hun i parlamentet 1. marts, viser en optælling af hendes stemmeaktivitet via mediet VoteWatch.

/ritzau/