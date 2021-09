De Radikales politiske ordfører gør i en ny bog delvis op med sit partis historie, men han vil samtidig gøre det nemmere for danskere at hente ægtefæller hjem fra udlandet

Radikal profil: Vi var alt for naive i udlændingepolitikken

Det er svært at blæse og have mel i munden, men umiddelbart kunne man få indtryk af, at De Radikales politiske ordfører og næstformand, Andreas Steenberg, er ude i den øvelse i med sin nye bog, ”Forbudt kærlighed”, som udkommer i dag.