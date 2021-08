Radikale afviser kritik: Forståelsespapir lover ny arbejdskraft

De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, er sammen med De Konservatives Søren Pape kommet med et forslag til, hvordan der skal skaffes mere arbejdskraft.

De to partier vil gøre det ved at hæve topskattegrænsen, sænke lønkravet for udenlandsk arbejdskraft og hæve beskæftigelsesfradraget.

Alt sammen forslag, der har mødt kritik fra Enhedslisten for at skabe ulighed i strid med, hvad regeringen og dens støttepartier har aftalt i deres forståelsespapir. Men den kritik anfægter De Radikales leder.

- Vi har masser af forslag til at bekæmpe ulighed ligesom Enhedslisten.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi vil rigtigt gerne gøre det – blandt andet ved at afskaffe fattigdomsydelser, integrationsydelser og kontanthjælpsloftet.

- Så lad os endelig kaste os ind i den kamp. Men der står også i forståelsespapiret, at der skal leveres arbejdskraft, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale udgør sammen med Enhedslisten og SF regeringens parlamentariske grundlag.

Grundlaget hviler på det forståelsespapir, der blev lavet ved regeringsdannelsen. Her er ulighed og børnefattigdom nogle af de punkter, der har været de vigtigste røde linjer for Enhedslisten.

Derfor vækker De Radikales forslag harme hos Enhedslisten. Politisk ordfører Mai Villadsen formulerede det således i Berlingske:

- Der er intet stille og roligt over det her. Det er totalt på månen og klassisk, stålblå politik, som øger uligheden og skævvrider vores samfund. Det er møghamrende uretfærdigt.

At bekæmpe ulighed er også højt på De Radikales prioriteter, siger Sofie Carsten Nielsen.

Spørgsmål: Så du mener ikke, at det at ændre topskattegrænsen kan være med til at skabe mere ulighed?

- Jamen man kan gøre alle mulige andre ting samtidig, og det vil vi rigtigt gerne.

- Det er fair nok, at Enhedslisten ikke går ind for det. Men jeg vil gerne bekæmpe ulighed – og gør det også – og har en helt masse ting til fælles med Enhedslisten der, så det skal vi bare ind i kampen med.

/ritzau/