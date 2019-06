Radikale afviser Løkke: Vi skal have ny statsminister

De Radikale peger entydigt på Mette Frederiksen som ny statsminister, siger Morten Østergaard til Lars Løkke.

De Radikales leder, Morten Østergaard, melder nu klart ud, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har åbnet for en bred regering hen over midten.

På et pressemøde ved Christiansborg siger Morten Østergaard:

- Nu, hvor vi nærmer os valgkampens afslutning vil jeg gerne slå fast, at hvis vi har de afgørende mandater, så får Danmark en ny regering. Vi kan ikke fortsætte med Lars Løkke Rasmussen som statsminister, siger Morten Østergaard.

I de seneste dage og uger i valgkampen har Morten Østergaard ellers lanceret en række ultimative krav, hvor han truer med at blokere for, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kan blive statsminister.

Senest har Morten Østergaard fastslået, at han vil modarbejde dannelsen af en S-regering, hvis ikke den øger beskæftigelsen og råderummet.

Det kan gøre det meget vanskeligt for Mette Frederiksen, da Enhedslisten ikke ønsker en gentagelse af de mange økonomiske reformer i daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) regeringstid fra 2011 til 2015.

/ritzau/