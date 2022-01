Sundhedsministeren vil forkorte gyldigheden af coronapasset efter to vaccinestik og for tidligere smittede.

Radikale bakker op om at gøre coronapassets levetid kortere

Regeringens støtteparti De Radikale bakker op om at forkorte gyldigheden af coronapasset.

Det siger sundhedsordfører Christina Thorholm (R).

Netop det anbefaler Sundhedsstyrelsen, og den anbefaling vil regeringen - og altså også De Radikale - bakke op om.

- Det viser sig, at man er beskyttet i kortere tid af de vaccinationer. Derfor er det vigtigt, at coronapasset passer sammen med den beskyttelse, der er, så folk bliver revaccineret i forhold til at reducere smittespredningen.

- Derfor virker det som et godt tiltag at forkorte. Og spørgsmålet er, om man skulle forkorte endnu mere, siger Christina Thorholm.

I forhold til om gyldigheden skal forkortes endnu mere, vil De Radikale dog først afvente de sundhedsfaglige råd fra de relevante myndigheder.

Hos oppositionen skal Venstre først drøfte emnet internt, inden man melder ud. Det oplyser sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

Konkret vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) forkorte gyldigheden af coronapasset efter to vaccinestik og for personer, der tidligere har været smittet.

Det oplyste Sundhedsministeriet onsdag til TV 2.

Ifølge Heunicke skal coronapasset skal være gyldigt i fem måneder, efter at personer over 18 år har fået andet vaccinestik.

Der var ellers lagt op til, at gyldigheden fra midten af januar skulle være syv måneder. Så der bliver skåret yderligere to måneder af, hvis forslaget bliver en realitet.

Samtidig lægges der op til, at coronapasset skal være gyldigt i fem måneder, hvis man har haft covid-19.

Aktuelt er varigheden seks måneder. Så det vil sidestille længden af gyldigheden af coronapas efter tidligere smitte med det, der fås efter to stik.

Heunicke har anmodet Epidemikommissionen om at vurdere anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen og komme med en indstilling.

Epidemikommissionen rådgiver Folketinget og regeringen om covid-19.

/ritzau/