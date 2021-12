Radikale: Det kan ske at vi peger på Ellemann eller Pape

Den seneste tid har De Radikales leder kritiseret regeringen for at være for lukket om sig selv.

De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, siger, at det kan komme dertil, at partiet peger på en af formændene fra blå blok som statsminister.

Det skriver Avisen Danmark på baggrund af et nyt interview med Sofie Carsten Nielsen.

Interviewet kommer, godt en måned efter at den radikale leder kritiserede regeringen for at være for magtfuldkommen og egenrådig.

På spørgsmålet om hvorvidt De Radikale vil drage konsekvenser af kritikken mod regeringen og pege på enten Jakob Ellemann-Jensen (V) eller Søren Pape Poulsen (K) som statsminister, svarer Sofie Carsten Nielsen:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er klart, at det kan komme dertil. Det kræver så, at der er politik, der giver bedre løsninger.

Hun siger, at det er afgørende, at hun kan nå til enighed med enten Venstre eller De Konservative.

Hun fortæller også, at årsagen til, at De Radikale har befundet sig godt med en socialdemokratisk regering i mange år, er blandt andet udlændingepolitikken.

Men Socialdemokratiet har flyttet sig meget på netop udlændingepolitikken og er ifølge Sofie Carsten Nielsen "gået højre om".

- Jeg har ikke 90 mandater til at ændre alting. Der er stadig et hav af eksempler på, hvor det (udlændingepolitik, red.) er gennemgående åndssvagt og mangler sund fornuft.

- Det skal kunne ændres, og det tror jeg, det kan - også med en Venstre-ledet regering, som også kan se, vi mangler udenlandsk arbejdskraft, siger Sofie Carsten Nielsen i interviewet.

Den radikale leder bragte i november sin kritik af regeringen på baggrund af to konkrete sager.

For det første sagen om de automatisk slettede sms'er og regeringens håndtering af det efterfølgende forløb.

For det andet forløbet op til et pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) lagde op til at gøre covid-19 til en samfundskritisk sygdom.

I dette tilfælde mente Sofie Carsten Nielsen ikke, at regeringen lagde op til politisk debat, før statsministeren udlagde teksten.

/ritzau/