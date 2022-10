Radikale: En ny regering skal øge arbejdsudbuddet med 50.000

En ny regering skal forpligte sig på at øge arbejdsudbuddet med 50.000 frem til 2030, hvis den vil have støtte fra radikale mandater.

Det siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen til Politiken.

- Uanset hvilken regering der kommer efter valget, skal den simpelthen træffe beslutninger om reformer, der løfter arbejdsudbuddet, siger hun til Politiken.

De 50.000 skal komme oven i de 29.000, Folketinget allerede har forpligtet sig på at øge arbejdsudbuddet med.

De Radikales leder uddyber over for Ritzau, at man skal kunne svare på, hvor menneskerne skal komme fra, når man eksempelvis kræver flere sosu-assistenter, lærere og pædagoger.

- Man skylder svar på, hvor de mennesker skal komme fra. Og vi får sådan brug for dem, det er virkeligt et akut og alarmerende problem - det kan vi se i vores velfærd, siger hun.

Selv foreslår De Radikale, at man gør det ved at udfase efterlønnen og gennem en skattereform. Derudover vil partiet øge arbejdsudbuddet med en trepartsaftale, som skal sætte arbejdstiden op.

Partiet vil også have mere udenlandsk arbejdskraft.

Men det er ikke afgørende for De Radikale, om man øger arbejdsudbuddet, med de løsninger som partiet fremlægger.

- Selvfølgelig er vi ikke ultimative med dem. Men der bliver nødt til at blive konkrete løsninger, siger Sofie Carsten Nielsen til Ritzau.

Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen kritiserer forslaget, som et der øger uligheden, i en skriftlig kommentar til Politiken.

Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen er enig i, at arbejdsudbuddet skal være langt større. Det siger han til Politiken. Men det svære bliver at konkretisere det, tilføjer han.

Hos Dansk Industri skamroser administrerende direktør Lars Sandahl De Radikales krav. Det skriver han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Jeg kan kun omfavne det, og jeg vil gå så langt som til at sige, at man ikke kan være en ansvarlig politiker uden også at have en løsning på, hvordan vi skal løse problemet med kæmpestor mangel på arbejdskraft i Danmark, skriver han.

Til Politiken siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at han er enig i retningen af kravet fra De Radikale. Men han afviser pure, at man skal pille ved efterlønnen.

