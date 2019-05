Radikale fester stadig morgenen efter historisk godt valg

Radikale Venstre fik et bedre resultat ved EP-valget, end Morten Østergaard havde forestillet sig.

Dagen derpå er Radikale Venstre stadig i gang med valgfesten, efter at partiet har fået det bedste valgresultat nogensinde ved et Europa-Parlamentsvalg.

Partiets politiske leder, Morten Østergaard, er stået tidligt op for at fortsætte fejringen med partifæller og frivillige. Flere har festet hele natten, fortæller han.

- Gejsten er jo helt enorm. Det her var et bedre valg, end vi turde drømme om. Hvis nogen for en måned siden havde sagt, at vi ville få over ti procent og to mandater, så havde jeg måske sagt, at så god er verden ikke, siger han.

- Men det er der, vi står i dag, og derfor har vi brede smil på.

Ved søndagens valg har Radikale Venstre fået 10,1 procent af stemmerne. Ved forrige valg lå resultatet på 6,5 procent. Partiet er derfor gået et mandat frem og kan sende i alt to mandater til Bruxelles.

Valgopturen skyldes ifølge Morten Østergaard, at valget til Europa-Parlamentsvalget har handlet om, hvorvidt EU skal stå sammen eller gå hver for sig.

- Og der har Radikale Venstre jo haft en unik rolle som Danmarks mest EU-positive parti. Og det har jo entydigt været en valgsejr for dem, der vil engagere sig mere i Europa, siger den politiske leder.

/ritzau/