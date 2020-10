Radikale flytter krisemøde til hemmelig lokation

Møde skulle ifølge Ritzaus oplysninger være holdt på Christiansborg, men flyttes til et hemmeligt sted.

De Radikale har flyttet et møde, hvor partiet skulle forsones efter halvanden uges krise.

Det var meningen, at mødet mellem folketingsmedlemmerne skulle holdes på Christiansborg, men søndag middag er mødet blevet flyttet til et ukendt sted.

Ifølge Ritzaus oplysninger skulle mødet være holdt i gruppelokalet på Christiansborg, men mødet er nu flyttet.

- Radikale har et vigtigt gruppemøde i dag. Et møde, hvor vi skal tale ud, forsones og komme videre. Det er vigtigt for, at vi kan skabe den forandring, vi drømmer om, skrev næstformand Andreas Steenberg (R) på Twitter søndag middag.

/ritzau/