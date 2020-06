Radikale forslår straksbetaling som del af genrejsning

Et udspil fra De Radikales til en økonomisk genrejsning menes at frigøre 385 milliarder i likviditet.

For at være med til at bringe den danske økonomi på fode igen skal store virksomheder sørge for straksbetalinger til deres underleverandører.

Det foreslår De Radikale som en del af et udspil til en genrejsning af økonomien.

Konkret foreslår partiet at oprette en model, hvor store virksomheder sørger for straksbetalinger til mindre virksomheder gennem en kreditfacilitet i banken.

Renteomkostningen knyttet til fremrykningen skal dækkes af det offentlige i en midlertidig periode, eksempelvis i ét år fra sommeren 2020 til sommeren 2021.

- Det er super vigtigt, at vi lige nu får hjulpet vores erhvervsliv.

- En af de ting, vi skal sikre, er, at der rent faktisk er penge derude - også i de små og mellemstore virksomheder, siger Katrine Robsøe, erhvervsordfører for De Radikale.

Forslaget med straksbetalinger er ikke opfundet af De Radikale, da det tirsdag blev præsenteret af den danske it-virksomhed Tradeshift.

Det skete sammen med beregninger, der viser, at forslaget vil kunne frigøre omkring 385 milliarder kroner i likviditet.

Samtidig vil statens omkostninger ved tiltaget ligge på omkring 1,5 milliarder kroner, fortalte Tradeshift tirsdag til Berlingske.

Selv om beregningerne ikke er De Radikales egne, så har partiet ingen grund til at tro, at de ikke skulle være korrekte.

- Men vi vil selvfølgelig altid opfordre Erhvervsministeriet og Finansministeriet til at gøre, som erhvervslivet efterspørger - nemlig at prøve at gennemregne de her tal, siger Katrine Robsøe.

Ud over forslaget om straksbetalinger vil De Radikale blandt andet også forhøje fradraget på virksomheders forsknings- og udviklingsinvesteringer midlertidigt.

En midlertidig forhøjelse vurderes ifølge partiet at kunne give et provenu på omkring seks milliarder kroner om året.

Samtidig vurderes beskæftigelseseffekten at være på omkring 800 personer.

/ritzau/