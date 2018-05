Radikale håber at pille tvang ud af børne-ghettoaftale

Vi deler intentionen om, at børn skal i institution, siger radikal ordfører før forhandlinger hos Mai Mercado.

Under forhandlingerne om, hvordan Danmark bliver fri for ghettoer i 2030, har De Radikale gjort noget for Christiansborg meget usædvanligt: Partiet har været med til at finde pengene til regeringens storstilede ghettoplan.

Men De Radikale har indtil videre ikke været med til at bestemme, hvordan pengene skal bruges.

De Radikale var således med, da det i sidste uge blev afgjort, at blandt andet satspuljen og penge fra beskæftigelsesområdet skal være med til at betale for sprogstimulering og andre tiltag mod ghettoer.

Men partiet står uden for de aftaler, der indtil nu er faldet på plads på bolig-, undervisnings- og beskæftigelsesområderne.

Dermed er børneområdet det sidste sted, hvor De Radikale har mulighed for at stå fadder til politiske indgreb i denne omgang af politikernes kamp mod parallelsamfund.

Regeringen med børne- og socialminister Mai Mercado (K) i spidsen, har lagt op til, at børn fra de boligområder, som regeringen har udpeget som udsatte, skal tvinges i daginstitution.

Og partiets børneordfører, Marlene Borst Hansen, understreger, at De Radikale fortsat er med ved forhandlingsbordet, selv om partiet er imod tvang.

- Vi er ikke gået endnu. For os er det vigtigt, at det, vi gør, løser problemerne. Det skal ikke blive symbolpolitik, som bare skal blive hårdere, siger Borst Hansen.

- Vi deler intentionen langt hen ad vejen. Spørgsmålet er, hvordan det præcist skal skrues sammen.

- Vi ser helst, at det sker ad frivillighedens vej, siger Marlene Borst Hansen.

Spørgsmål: I har været med til at finde finansieringen, men har indtil videre ikke været med i nogen delaftaler. Det er helt omvendt af, hvordan det plejer at være på Christiansborg. Hvad foregår der med jer?

- Hvis man for eksempel tager de penge, der skal bruges på sprogstimulering i folkeskolen - det synes vi faktisk er nogle rigtig udmærkede forløb.

- Det, pengene går til, er sådan set gode nok ting. Vi er bare imod, at man skal kunne dumpe i folkeskolen, forklarer Marlene Borst Hansen med henvisning til, at aftalen på skoleområdet rummer sprogprøver i børnehaveklassen.

De kan føre til, at eleven skal gå om.

/ritzau/