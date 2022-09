Radikale har tre krav til Mette, Søren og Jakob

De Radikale har tre krav til en statsminister efter næste folketingsvalg. Et valg, som partiet forlanger, bliver udskrevet inden for tre uger.

Det siger De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, i sin tale på partiets landsmøde i Nyborg.

Kravene lyder: Forlad blokpolitikken, løs klimakrisen, trivselskrisen og velfærdskrisen og genvind befolkningens tillid. Og de gælder både Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K).

- Radikale Venstre insisterer på et folketingsvalg, fordi Danmark har brug for et nyt hold. Et hold, som vil løse de store kriser, Danmark står med, og samarbejde på nye måder, og som er i stand til netop det, fordi holdet er både rødt og blåt, siger Sofie Carsten Nielsen fra talerstolen.

- Jeg er faktisk sikker på, at både Mette, Jakob og Søren kan lede sådan et nyt hold. Mette har budt sig til. Det håber jeg stadig også, at Jakob og Søren vil gøre, siger hun.

Det er med henvisning til, at Mette Frederiksen er de eneste af de tre, som har erklæret sig villig til at diskutere en regering over midten. Det er De Radikales førsteprioritet efter et valg.

- Kravene til de tre er de samme, siger Sofie Carsten Nielsen.

Ud over kravene går De Radikale til det kommende valg med to ultimatummer.

En ny regering skal bestå af mere end ét parti, og en ny regering må ikke arbejde videre med at etablere et modtagecenter for danske asylansøgere i Rwanda.

Særligt partiets holdning til Rwanda har været diskuteret i ugens løb.

Det er af politiske iagttagere blevet læst som en skærpelse, at Sofie Carsten Nielsen i starten af ugen klart sagde, at De Radikale efter et valg ikke kan støtte en regering, der arbejder for sådan en løsning.

Det har dog været standpunktet hele tiden, lød det. Alligevel gav hun interview til flere medier for at slå holdningen fast.

Rwanda nævner hun også i talen. Hun pointerer, at det nuværende asylsystem ikke fungerer, men erkender samtidig, at hun ikke selv har en klar løsning.

- Jeg er overbevist om, at det europæiske flygtningesystem, vi har i dag, det er i stykker. Jeg er overbevist om, at en fælleseuropæisk løsning er svaret, siger hun.

- Jeg er også overbevist om, at Radikale Venstre aldrig kommer til at støtte en regering, der vil gå enegang og føre planerne om et dansk asylcenter i Rwanda ud i livet.

- Men jeg er altså også i tvivl. Jeg er i tvivl om, hvordan vi konkret laver de fælleseuropæiske modtagecentre i for eksempel Afrika, der vitterligt er brug for.

/ritzau/