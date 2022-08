Radikale kalder anbefaling om tørklædeforbud social kontrol

Politisk leder for De Radikale, Sofie Carsten Nielsen, ser en række problemer i en af de anbefalinger, som en kommission med fokus på minoritetskvinder, er kommet med.

Anbefalingen lyder på, at man skal forbyde piger at bære hovedtørklæder i grundskolen.

- Vi synes, at det ser svært ud at bekæmpe social kontrol med social kontrol. Det er jo det, det vil være, hvis man forbyder nogle piger at tage noget bestemt tøj på.

- Så er det jo også en kontrol, som staten udøver, siger hun onsdag aften.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommissionen for den glemte kvindekamp kom onsdag med ni anbefalinger, der skal forbedre børnelivet for minoritetsetniske piger, der er underlagt æresrelateret social kontrol.

Og blandt de anbefalinger er altså den om at forbyde hovedtørklæder i grundskolen.

Derudover er der blandt andet anbefalinger om, at børnegrupper i danske dagtilbud skal afspejle befolkningen og en skærpet kontrol med muslimske friskoler.

/ritzau/