Danmark mangler arbejdskraft, og ukrainere flygter fra deres land, efter at Rusland har startet en krig.

Radikale kalder ukrainerlov om job for forskelsbehandling

En særlov om at få ukrainere på flugt hurtigere i arbejde er den næstbedste løsning, men det er også forskelsbehandling ifølge De Radikale, som dog stemmer for loven.

Det siger udlændingeordfører Kathrine Olldag (R) på vej ind til forhandlinger om at bane vejen til arbejdsmarkedet for ukrainere på flugt fra Rusland.

- Det skærer i hjertet, at vi på den måde forskelsbehandler. Den her særlov udstiller jo, hvor rodet en biks vores udlændingelov efterhånden er blevet.

- Alle mulige undtagelser og særlove hver gang vi står overfor et problem, vi ikke havde forudset, siger hun.

Hun hentyder til, at flygtninge fra andre lande ikke har fået samme velkomst i Danmark som ukrainerne.

Derfor, siger Kathrine Olldag, kalder det på, at man laver en ny lovgivning, "når røgen har lagt sig".

Torsdag vedtog EU et direktiv, der skal give ukrainere midlertidig opholdstilladelse og adgang til arbejde.

På grund af retsforbeholdet er Danmark ikke med i den aftale.

Der ventes at være et flertal for en aftale. Men der er ikke enighed blandt partierne om, præcis hvem aftalen skal omfatte.

Enhedslistens integrationsordfører, Rosa Lund, skriver på Twitter, at partiet vil kæmpe for, at særloven gælder "så mange som muligt".

- En flygtning er en flygtning! Heller fair lov, end særlov. Det er Enhedslistens udgangspunkt til forhandlingerne, der starter nu, skriver hun.

Fredag blev regeringen enig med arbejdsmarkedets parter om grundlaget for en aftale, der skal give ukrainere direkte adgang til det danske arbejdsmarked, som mangler hænder.

Der skal nu indgås en politisk aftale, som skal hastes gennem Folketinget.

Rusland er gået ind i Ukraine, hvilket har fået hundredtusinder til at flygte først og fremmest til Polen.

Regeringen forventer, at det danske asylsystem skal håndtere cirka 20.000 flygtninge fra Ukraine.

