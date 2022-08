Radikale kan ikke støtte regering med Støjberg som minister

Sofie Carsten Nielsen vil have garanti fra Inger Støjberg om, at hun ikke vil bryde loven som ny minister.

De Radikale kan ikke støtte en regering, der har Inger Støjberg som minister, fordi hun har talt usandt over for Folketinget og er blevet idømt fængsel for at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R), idet Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, ser ud til at storme ind i Folketinget.

- Vi kan ikke støtte en regering med Støjberg som minister, for jeg har ikke tillid til Inger Støjberg. Inger Støjberg har løjet for Folketinget og siger, at hun vil gøre det igen, siger Sofie Carsten Nielsen.

Det ligger ikke lige for, at de to partier skal gå i regering sammen, fordi de ligger langt fra hinanden - særligt på udlændingeområdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er først efter, at et parti har fået opbakning til at danne regering, at det står klart, hvem der bliver udpeget som ministre. Den radikale leder har ikke gjort sig konkrete tanker om, hvordan hun vil forhindre, at Støjberg bliver minister.

- Det vil man skulle stille mistillid om. Jeg kan ikke lægge mandater til en regering, der udnævner Inger Støjberg som minister, fordi vi ikke har tillid, siger hun.

Hun bruger det eksempel, at hvis en færdselsbetjent får en dom for at køre med 200 kilometer i timen, skal han heller ikke være færdselsbetjent igen, hvis han ikke fortryder.

For under et år siden fik Støjberg 60 dages fængsel af Rigsretten og proklamerede kort efter, at hun ikke fortrød.

- Jeg håber, at alle ville have gjort som mig, og jeg kommer til at tage min straf uden at bøje nakken, sagde hun kort efter dommen.

I radioprogrammet Det blå hjørne på Radio4 lød der dog for nylig en opblødning af de ord.

- Der er sket nogle fejl, de fejl ønsker jeg ikke at begå igen.

- Der skete nogle fejl, og det var dem, jeg blev dømt for, og det har jeg taget til mig, sagde Støjberg sidste uge.

Det er dog ikke nok for Sofie Carsten Nielsen.

- Det er meget vigtigt, at det bliver udtrykt meget klart, at "jeg vil aldrig nogensinde gøre de ting igen". Så vil man kunne tage stilling til det igen. På det nuværende grundlag har jeg ikke tillid til Støjberg som minister, siger hun.

/ritzau/